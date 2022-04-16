بعد حادثة "الصرفند"... توضيح من حركة أمل

صدر عن المكتب الاعلامي في حركة أمل البيان التالي:



"تتناقل بعض وسائل الاعلام والمواقع الأخبارية معلومات غير دقيقة عن علاقة عناصر من حركة امل في اشكال وقع في منطقة الصرفند.تنفي حركة أمل أي علاقة لها بالحادثة وتضعها بعهدة القوى الامنية".