لبنان

بعد حادثة "الصرفند"... توضيح من حركة أمل

Lebanon 24
16-04-2022 | 09:25
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صدر عن المكتب الاعلامي في حركة أمل البيان التالي: 

"تتناقل بعض وسائل الاعلام والمواقع الأخبارية معلومات غير دقيقة عن علاقة عناصر من حركة امل في اشكال وقع في منطقة الصرفند.تنفي حركة أمل أي علاقة لها بالحادثة وتضعها بعهدة القوى الامنية".
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