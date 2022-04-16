تدابير سير استثنائية على الطريق البحريّة بين جونية وبيروت

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـةالبلاغ التّالـــــــي:استثنائيًّا، سيتم تحويل السّير على الطريق البحريّة جونية بيروت يوم الأحد 17-4-2022 على الشكل التالي:اعتبارًا من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 13،00 من الضبيّة باتجاه جسر الكرنتينا.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.