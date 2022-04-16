لبنان

تدابير سير استثنائية على الطريق البحريّة بين جونية وبيروت

Lebanon 24
16-04-2022 | 09:29
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة
البلاغ التّالـــــــي: 


استثنائيًّا، سيتم تحويل السّير على الطريق البحريّة جونية بيروت يوم الأحد 17-4-2022 على الشكل التالي:
- اعتبارًا من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 13،00 من الضبيّة باتجاه جسر الكرنتينا.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.
 
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