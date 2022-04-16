لبنان

وزير الداخلية: ما أحوج لبنان بعد آلامه لبصيص نور وقيامة

Lebanon 24
16-04-2022 | 10:28
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توجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بالمعايدة الى اللبنانيين، لمناسبة عيد الفصح، وكتب عبر حسابه على "تويتر: "ما أحوج لبنان بعد آلامه لبصيص نور وقيامة. فصح مجيد وكل عام ووطننا بألف خير".
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عيد الفصح

بسام مولوي

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