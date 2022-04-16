لبنان

الكتائب تحتفل بعيد الفصح بحضور أعضاء "على متن التغيير"

Lebanon 24
16-04-2022 | 10:32
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في عيد الفصح المبارك اقام قسم رومية الكتائبي نشاطه السنوي الذي اعتاد على اقامته في هذه المناسبة. 
وكان النشاط مناسبة للقاء الأهالي والأطفال  والمشاركة العاب خارجية تنوعت بين البحث عن بيض العيد والفوتبول والغناء وغيره  بمشاركة رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل وعقيلته السيدة كارين  ورئيس اقليم المتن الكتائبي الياس حكش والمرشحون على لائحة " متن التغيير" كريكور مرديكيان ، سمير صليبا وريما نجيم . 
 
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