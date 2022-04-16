وقفة رمزية للشباب التقدمي رفضا لإهمال الجامعة اللبنانية

أقامت منظمة الشباب التقدمي و"اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين"، وقفة احتجاجية رمزية، "رفضا للاهمال والإجحاف الذي تتعرض له الجامعة اللبنانية ولتحمل طلابها ثمن تخاذل الدولة عن القيام بواجباتها تجاه موازنة الجامعة التي باتت لا تلبي حتى الحاجات اللوجستية، وضرورة تأمين استقلالية الجامعة من خلال تعيين العمداء وملف التفرغ والمدربين والتدخلات السياسية المهيمنة عليها"، وذلك أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف.تخللت الوقفة كلمة للقاء ألقتها رئيسته منى رسلان التي أكدت أن "الجامعة اللبنانية لا يزال الخطر الكبير يهددها بعد أن أدخل بعض من في السلطة قضايا الجامعة في أتون المحاصصات السياسية والطائفية، بدلا من الإسراع في إقرار ملفاتها، وإعطائها الموازنة التي تنسجم مع متطلباتها، وزيادة موازنة صندوق التعاضد الذي يؤمن العناية الصحية والتقديمات الاجتماعية اللائقة لكل أساتذة الجامعة، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي سوءا، وطلب مساعدة المؤسسات الدولية لتغطية كلفة تسجيل طلابها للعام الجامعي 20 وفي 22-2023، لكأنهم في هذا النهج يريدون إدخال الجامعة في المجهول".وشددت على أن "الجامعة اللبنانية صرح أكاديمي يجب دعمه، وهي التي تضم 86 ألف طالب، يفدون إليها من مختلف المناطق وينالون شهاداتهم بكل كفاءة، وتراهم يخرجون نحو العالمية بعد تخرجهم، ويتبوأون مراكز عليا إن في الوطن أو في الخارج، تدفع بهم اليوم السلطة السياسية دفعا نحو الهجرة، ممعنة في انهيار جامعة الوطن".