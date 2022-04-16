أرسلان: المرحلة تتطلب منا التكاتف والوقوف إلى جانب أهلنا

استقبل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان بدارته في خلدة، الشيخ نصرالدين الغريب، على رأس وفد كبير من مشايخ الطائفة من مختلف المناطق، في زيارة للتباحث في مجمل التطورات المحلية الراهنة وأوضاع طائفة الموحدين وأبنائها وشؤونهم.واعتبر أرسلان "أننا أمام مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، وتسارع التطورات الدولية والإقليمية مؤشر واضح على ذلك، وانعكاسه على لبنان سيظهر تباعا"، وشرح لوفد المشايخ "تفاصيل زيارته إلى موسكو ولقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف"، مثمنا "الدور الروسي في المنطقة والعلاقة التاريخية التي تجمعهم بطائفة الموحدين الدروز".وأشار إلى أن "المرحلة تتطلب منا التكاتف والتضامن والوقوف إلى جانب مشايخنا وأهلنا في مختلف المناطق اللبنانية والجبل، والإستحقاق الإنتخابي مهم جدا، إنما الأهم أن يمر بهدوء وأن نحافظ على استقرار وأمن الجبل، فالسلم الأهلي اليوم فوق كل الإستحقاقات والاعتبارات".