إشكالٌ كبير.. مقتل طفل وسقوط جرحى في برقايل!

وقع إشكال كبير في بلدة برقايل، مساء اليوم، أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وفي التفاصيل، فإنه عند الساعة 17:00 من تاريخ اليوم في برقايل، وعلى إثر خلافات سابقة، أقدم كل من "م.م." (1980) وشقيقه "ش.م."، على إطلاق النار باتجاه سيارة المدعو "أ.أ.".

وبحسب المعلومات، فقد أصيبت السيارة بطلقات نارية مباشرة، ما أدى إلى إصابة صاحب السيارة مع أبنائه.