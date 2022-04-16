لبنان

إشكالٌ كبير.. مقتل طفل وسقوط جرحى في برقايل!

Lebanon 24
16-04-2022 | 11:13
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وقع إشكال كبير في بلدة برقايل، مساء اليوم، أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وفي التفاصيل، فإنه عند الساعة 17:00 من تاريخ اليوم في برقايل، وعلى إثر خلافات سابقة، أقدم كل من "م.م." (1980) وشقيقه "ش.م."، على إطلاق النار باتجاه سيارة المدعو "أ.أ.".
 
وبحسب المعلومات، فقد أصيبت السيارة بطلقات نارية مباشرة، ما أدى إلى إصابة صاحب السيارة مع أبنائه. 
 
وعلى الفور، نقل المصابون إلى مستشفى اليوسف في حلبا للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة الطفل "ن.أ"، نجل صاحب السيارة، متأثراً بجروحه. 
 
وحالياً، فإنّ الوضع الأمني متوتر في البلدة، والقوى الأمنية تنفذ انتشاراً فيها تداركاً لأي تطورات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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