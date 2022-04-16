17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزارة الخارجية تنفي خبراً يطالُها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
16-04-2022
|
11:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً، اليوم السبت، نفت فيه الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوة الطلاب المستفيدين من منحة ادارة حصر التبغ والتنباك، للحضور الى مبنى الوزارة لاستلام قيمة المنحة نقداً".
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عار من الصحة، مؤكدة أنّ "حوالى 542 طالباً قد باشروا استلام المنحة بعد أن بدأت السفارات اللبنانية توزيعها على مستحقيها".
وختم البيان: "تتابع الوزارة العمل على ايجاد حل سريع، بالتنسيق مع مصرف لبنان، يسمح بتسليم المبالغ المستحقة للطلاب المتواجدين في روسيا واوكرانيا وايران وكوبا وسوريا بسبب صعوبة التحويلات المالية الى هذه الدول الخمس".
تابع
الأكثر قراءة
مشهد بوليسي في الشويفات.. فتاتان توقعان برجل وسط الطريق وما جرى مُشوق!
Lebanon 24
مشهد بوليسي في الشويفات.. فتاتان توقعان برجل وسط الطريق وما جرى مُشوق!
02:30 | 2022-04-16
16/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب ممثلة لبنانية فقدت الكثير من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
بعد غياب ممثلة لبنانية فقدت الكثير من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:16 | 2022-04-16
16/04/2022 03:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سيكون حاضرا بستة نواب
Lebanon 24
الحريري سيكون حاضرا بستة نواب
01:15 | 2022-04-16
16/04/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يحضرُ على الطرقات في قلب الضاحية
Lebanon 24
نصرالله يحضرُ على الطرقات في قلب الضاحية
04:30 | 2022-04-16
16/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية بالفوشيا على الشاطئ (فيديو)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية بالفوشيا على الشاطئ (فيديو)
05:52 | 2022-04-16
16/04/2022 05:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:24 | 2022-04-16
حواجز متنقّلة في طرابلس
19:21 | 2022-04-16
٤ إصابات نتيجة حادث سير على طريق عام الضنية
17:20 | 2022-04-16
أبو فاعور: "حزب الله" يعمل على إعادة تعويم باسيل لتقديمه لرئاسة الجمهورية
16:25 | 2022-04-16
أبي المنى اتصل بجنبلاط شاكراً له الهبة المالية للمجلس المذهبي
16:15 | 2022-04-16
صورٌ عفوية.. وزير الطاقة يظهر قرب الأهرامات في مصر
15:36 | 2022-04-16
جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي
فيديو
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
17/04/2022 05:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
17/04/2022 05:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
11:00 | 2022-04-15
17/04/2022 05:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact