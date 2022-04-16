وزارة الخارجية تنفي خبراً يطالُها.. إليكم التفاصيل

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً، اليوم السبت، نفت فيه الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوة الطلاب المستفيدين من منحة ادارة حصر التبغ والتنباك، للحضور الى مبنى الوزارة لاستلام قيمة المنحة نقداً".

وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عار من الصحة، مؤكدة أنّ "حوالى 542 طالباً قد باشروا استلام المنحة بعد أن بدأت السفارات اللبنانية توزيعها على مستحقيها".