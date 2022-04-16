لبنان

وزارة الخارجية تنفي خبراً يطالُها.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-04-2022 | 11:54
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً، اليوم السبت، نفت فيه الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوة الطلاب المستفيدين من منحة ادارة حصر التبغ والتنباك، للحضور الى مبنى الوزارة لاستلام قيمة المنحة نقداً".
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عار من الصحة، مؤكدة أنّ "حوالى 542 طالباً قد باشروا استلام المنحة بعد أن بدأت السفارات اللبنانية توزيعها على مستحقيها".
وختم البيان: "تتابع الوزارة العمل على ايجاد حل سريع، بالتنسيق مع مصرف لبنان، يسمح بتسليم المبالغ المستحقة للطلاب المتواجدين في روسيا واوكرانيا وايران وكوبا وسوريا بسبب صعوبة التحويلات المالية الى هذه الدول الخمس".
 
 
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