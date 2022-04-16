لبنان

في منطقة لبنانية.. "الجمارك" تضبطُ قمحاً فاسداً داخل مطحنة

Lebanon 24
16-04-2022 | 12:18
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أفادت معلومات "لبنان24" بأن قوة من الجمارك دهمت مؤخراً مطاحن الجنوب الكبرى في منطقة سبلين - إقليم الخروب.
 
وبحسب المصادر، فقد جرى تسطير محضر ضبط بحق المطحنة بعد العثور داخلها على قمح فاسد.
 
 
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