في منطقة لبنانية.. "الجمارك" تضبطُ قمحاً فاسداً داخل مطحنة

أفادت معلومات "لبنان24" بأن قوة من الجمارك دهمت مؤخراً مطاحن الجنوب الكبرى في منطقة سبلين - إقليم الخروب.

وبحسب المصادر، فقد جرى تسطير محضر ضبط بحق المطحنة بعد العثور داخلها على قمح فاسد.