إشكالٌ وإطلاق نارٍ في بلدة بالضنية.. ما السبب؟

وقع إشكال، مساء اليوم، في بلدة بيت حاويك - قضاء الضنية، وذلك بين شبان من آل ناصر، تطور لاحقاً إلى إطلاق نار في الهواء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأدى الإشكال إلى إصابة أحد شبان العائلة نتيجة تعرضه للضرب. وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، وقرب عُرف أن الإشكال سبب خلافٌ بشأن بناء.