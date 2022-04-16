أبو فاعور من البقاع الغربي: ادفنوا هذا العهد الأسود بأصواتكم

أقامت لائحة "القرار الوطني المستقل" في البقاع الغربي وراشيا مهرجاناً شعبياً في باحة مجمع قصر الأندلس في بلدة القرعون، بمشاركة أعضاء اللائحة النائبين محمد القرعاوي ووائل أبو فاعور، والمرشحين الدكتور غسان سكاف، علي أبو ياسين، عباس عيدي وجهاد الزرزور.





أضاف: "كلمات سلف لثلاث، لمن تجمعنا بهم شراكة الانتماء إلى هذا المجتمع والوطن، ولكن تفرقنا عنهم الكثير من القضايا ولبعض أهل الداخل، فالصراع السياسي متاح ومشروع، وكذلك تشكيل التحالفات، ولكن آن الأوان أن تكفوا عن صنع أحصنة طروادة، فأحصنتكم من خشب ومن وهم وفشل".

وفي كلمة له، قال النائب أبو فاعور: "نعرفكم وتعرفوننا وقد ناضلنا سويا وترافقنا سويا في مسيرة القرار الوطني المستقل الذي على اسمها نعلن هذه اللائحة اليوم".أضاف: "كلمات سلف لثلاث، لمن تجمعنا بهم شراكة الانتماء إلى هذا المجتمع والوطن، ولكن تفرقنا عنهم الكثير من القضايا ولبعض أهل الداخل، فالصراع السياسي متاح ومشروع، وكذلك تشكيل التحالفات، ولكن آن الأوان أن تكفوا عن صنع أحصنة طروادة، فأحصنتكم من خشب ومن وهم وفشل".

وتابع: "جربتم في العام 2005 وفشلتم، وحاولتم في العامين 2018 و2009 وفشلتم، وتحاولون اليوم وسوف تفشلون، بأصوات هؤلاء الديمقراطيين وبأصوات هؤلاء الأحرار فشلتم وسوف تفشلون"، مضيفا: "الرأي السياسي متاح ومشروع وكذلك التنافس السياسي، أما التخوين فمرفوض وممنوع، وقد قال قائل أننا نُحارب في الانتخابات النيابية لكي نطبع مع العدو الاسرائيلي، هذا تخوين ليس لنا، إنما لكم، لكل الديمقراطيين والأحرار".



وسأل أبو فاعور: "أين كنتم عندما كان أبناء البقاع الغربي وراشيا يقاتلون مع الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط؟ أين كنتم عندما كانت ابنة القرعون تقدم نفسها شهيدة ضد العدو الاسرائيلي؟ أين كنتم عندما كان ابن جب جنين يقاتل مع الثورة الفلسطينية في العام 1936؟ أين كنتم عندما كان ابن كامد اللوز يقدم نفسه شهيدا مع المقاومة الوطنية اللبنانية؟".

وتابع: "جربتم في العام 2005 وفشلتم، وحاولتم في العامين 2018 و2009 وفشلتم، وتحاولون اليوم وسوف تفشلون، بأصوات هؤلاء الديمقراطيين وبأصوات هؤلاء الأحرار فشلتم وسوف تفشلون"، مضيفا: "الرأي السياسي متاح ومشروع وكذلك التنافس السياسي، أما التخوين فمرفوض وممنوع، وقد قال قائل أننا نُحارب في الانتخابات النيابية لكي نطبع مع العدو الاسرائيلي، هذا تخوين ليس لنا، إنما لكم، لكل الديمقراطيين والأحرار".وسأل أبو فاعور: "أين كنتم عندما كان أبناء البقاع الغربي وراشيا يقاتلون مع الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط؟ أين كنتم عندما كانت ابنة القرعون تقدم نفسها شهيدة ضد العدو الاسرائيلي؟ أين كنتم عندما كان ابن جب جنين يقاتل مع الثورة الفلسطينية في العام 1936؟ أين كنتم عندما كان ابن كامد اللوز يقدم نفسه شهيدا مع المقاومة الوطنية اللبنانية؟".

وأضاف: "نحن الذين صنعنا فكرة المقاومة في هذا الوطن، كمال جنبلاط هو من صنع هذه الفكرة، ونحن الذين نحافظ على هذه المقاومة وابناء البقاع الغربي وراشيا، ولولا دماؤنا لكان هذا الوطن محمية اسرائيلية"، مردفا "لبعض أهل الخارج نقول، مهما دسستم من دسائس، وحكتم من مؤامرات في هذه المنطقة لن تعود الى وصايتكم، هذه المنطقة أسقطت الوصاية عندما انحازت إلى جانب كمال جنبلاط في رفضه للسجن العربي الكبير، وإلى دم الشهيد رفيق الحريري في العام 2005".



وقال: "تريدون اليوم محاصرة هذه المنطقة عبر أحصنة طروادة من بيروت إلى الشوف وعاليه والبقاع الغربي وكل المناطق، حاصرونا ان استطعتم، حاصروا المختارة ان استطعتم، فالمختارة هي التي ستحاصركم، وستكسر حصاركم، المختارة والبقاع الغربي وراشيا سينشدون في الانتخابات النيابية نشيد محمود درويش، (أنا احمد العربي فليأت الحصار، جسدي هو الممر فليأت الحصار، فنحن حدود النار ونحن الحصار". وأضاف: "نحن الذين صنعنا فكرة المقاومة في هذا الوطن، كمال جنبلاط هو من صنع هذه الفكرة، ونحن الذين نحافظ على هذه المقاومة وابناء البقاع الغربي وراشيا، ولولا دماؤنا لكان هذا الوطن محمية اسرائيلية"، مردفا "لبعض أهل الخارج نقول، مهما دسستم من دسائس، وحكتم من مؤامرات في هذه المنطقة لن تعود الى وصايتكم، هذه المنطقة أسقطت الوصاية عندما انحازت إلى جانب كمال جنبلاط في رفضه للسجن العربي الكبير، وإلى دم الشهيد رفيق الحريري في العام 2005".وقال: "تريدون اليوم محاصرة هذه المنطقة عبر أحصنة طروادة من بيروت إلى الشوف وعاليه والبقاع الغربي وكل المناطق، حاصرونا ان استطعتم، حاصروا المختارة ان استطعتم، فالمختارة هي التي ستحاصركم، وستكسر حصاركم، المختارة والبقاع الغربي وراشيا سينشدون في الانتخابات النيابية نشيد محمود درويش، (أنا احمد العربي فليأت الحصار، جسدي هو الممر فليأت الحصار، فنحن حدود النار ونحن الحصار".

وتابع أبو فاعور: "إذا كان البعض اليوم يحلم بإعادة انتاج هذا العهد عبر مرشح جديد وعبر وجه جديد، فأنى لكم أن تعيدوا هذا العهد الاسود".

