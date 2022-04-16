تراجع مستمر في عداد كورونا في لبنان.. اليكم آخر الارقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1095518، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة".