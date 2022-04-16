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لبنان
تراجع مستمر في عداد كورونا في لبنان.. اليكم آخر الارقام
Lebanon 24
16-04-2022
|
13:22
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1095518، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة".
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