آخر تطورات إشكال برقايل.. هذا ما فعلته شعبة "المعلومات"

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن شعبة المعلومات تمكّنت من توقيف الشخص الذي أطلق النار على سيارة في بلدة برقايل، مساء اليوم، وساهم بمقتل طفل بعمر 11 عاماً.

وفي التفاصيل، فإنه عند الساعة 17:00 من تاريخ اليوم في برقايل، وعلى إثر خلافات سابقة، أقدم كل من "م.م." (1980) وشقيقه "ش.م."، على إطلاق النار باتجاه سيارة المدعو "أ.أ.".



وبحسب المعلومات، فقد أصيبت السيارة بطلقات نارية مباشرة، ما أدى إلى إصابة صاحب السيارة مع أبنائه.



وعلى الفور، نقل المصابون إلى مستشفى اليوسف في حلبا للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة الطفل "ن.أ"، نجل صاحب السيارة، متأثراً بجروحه.



وحالياً، فإنّ الوضع الأمني متوتر في البلدة، والقوى الأمنية تنفذ انتشاراً فيها تداركاً لأي تطورات.

بيانٌ من آل ملحم

إلى ذلك، أصدرت عائلة آل ملحم بياناً استنكرت فيه الجريمة التي أقدم عليها أحد أبناء العائلة باطلاق النار على سيارة وقتل طفل، مؤكدة أن ما حصل لا يمثلها.