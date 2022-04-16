لبنان

خطف وإطلاق نار وسط الطريق.. ماذا حصل في بعلبك؟

Lebanon 24
16-04-2022 | 13:50
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أقدم مسلّحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع جيب رباعية الدفع، على اعتراضِ سيارة من نوع كيا على طريق عام بعلبك، بالقرب من مفرق بلدة الطيبة.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أقدم المسلحون على صدم السيارة قبل إطلاق النار عليها، وقد تبين أنها كانت تقلّ فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك.
 
وبحسب المعلومات، فإن الشبان المجهولين خطفوا المحاسب في شركة الصباح للإنتاج الفني والسينمائي صادق روللي، والسيد غبريال رميا.
 
وأشارت المصادر إلى أنّ الأخير تمكّن من الفرار قبل نقله إلى مخفر الطيبة في البقاع حيث يجرى الاستماع لإفادته.
 
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