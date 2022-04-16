خطف وإطلاق نار وسط الطريق.. ماذا حصل في بعلبك؟

أقدم مسلّحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع جيب رباعية الدفع، على اعتراضِ سيارة من نوع كيا على طريق عام بعلبك، بالقرب من مفرق بلدة الطيبة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أقدم المسلحون على صدم السيارة قبل إطلاق النار عليها، وقد تبين أنها كانت تقلّ فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك.

وبحسب المعلومات، فإن الشبان المجهولين خطفوا المحاسب في شركة الصباح للإنتاج الفني والسينمائي صادق روللي، والسيد غبريال رميا.