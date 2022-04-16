لبنان

"التنمية والتحرير" دانت ما حصل في الصرفند: نرفع الغطاء عن أي مسيء

Lebanon 24
16-04-2022 | 14:36
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أصدرت كتلة التنمية والتحرير النيابية البيان الآتي: 

تدين الكتلة برئيسها وجميع أعضائها ما حصل عصر اليوم في خراج بلدة الصرفند من ممارسات وإساءات طالت نشاطاً انتخابياً لإحدى اللوائح.

ان الكتلة ورئيسها بما يمثلون من موقع سياسي وجماهيري يرفعون الغطاء عن اي مسيء ويؤكدون ان ما حصل وملابساته بات بعهدة القضاء المختص الذي ان يسارع لاجراء المقتضى كما عبر بيان بلدية الصرفند، كما يؤكدون حرصهم على انجاز الاستحقاق الانتخابي باجواء من الحرية والمنافسة الديمقراطية.
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