بسبب طعنة بسكين.. سقوط جريح في الميناء - طرابلس

وقع اشكالٌ في منطقة الميناء - طرابلس، بين عدد من الشبان تطوّر الى تضارب ثم اقدام احدهم على ضرب الآخر بسكين في وجهه.

وإثر ذلك، تدخل آخر ليطلق النار في الهواء بمحاولة لتفرقة الحشود.

وجرى نقل المصاب الى احدى مستشفيات طرابلس للعلاج، وعرف ان الاشكال ناتج عن خلافات شخصية.