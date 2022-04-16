جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي

شهدت بلدة مقنة في البقاع الشمالي، مساء اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين آل المقداد.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي لتلقّي العلاج.