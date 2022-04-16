لبنان

جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي

Lebanon 24
16-04-2022 | 15:36
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شهدت بلدة مقنة في البقاع الشمالي، مساء اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين آل المقداد.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي لتلقّي العلاج.
 
 
 
 
 
 
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