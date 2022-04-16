لبنان

صورٌ عفوية.. وزير الطاقة يظهر قرب الأهرامات في مصر

Lebanon 24
16-04-2022 | 16:15
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لوزير الطاقة وليد فياض أثناء زيارته مؤخراً لجمهورية مصر العربيّة.
 
وظهر فياض في محيط أهرامات الجيزة، حيث قام بجولة سياحية هناك.
 
 
 
 
 
 
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وليد فياض

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