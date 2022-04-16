صورٌ عفوية.. وزير الطاقة يظهر قرب الأهرامات في مصر

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لوزير الطاقة وليد فياض أثناء زيارته مؤخراً لجمهورية مصر العربيّة.

وظهر فياض في محيط أهرامات الجيزة، حيث قام بجولة سياحية هناك.