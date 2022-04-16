لبنان

أبي المنى اتصل بجنبلاط شاكراً له الهبة المالية للمجلس المذهبي

Lebanon 24
16-04-2022 | 16:25
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لشكره على تقديمه هبة مالية الى اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي وهي عبارة عن شك بقيمة 160 الف دولار، منوّها "بعطاءاته الخيّرة الدائمة واياديه البيضاء من اجل تعزيز الصمود الاجتماعي وصمود المؤسسات على مستوى كل لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

زيارات
وفي جولة له في الشوف، زار شيخ العقل اليوم رئيس الاركان اللواء الركن امين العرم في منزله في المختارة، يرافقه وفد ضم: القاضي الشيخ غاندي مكارم، رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج واعضاء من المجلس: الشيخين محمد غنّام وفادي العطّار والسيدين منير بركات ورياض عطالله، ومستشار شيخ العقل للاحوال الشخصية دانيال سعيد ومشايخ، بحضور رئيس بلدية المختارة روجيه العشي والمختار بسام الغزال ومشايخ.

ونوّه الشيخ أبي المنى خلال اللقاء "بدور اللواء العرم كرمز للتضحية والوفاء، من خلال جهوده المقدّرة في قيادة الجيش اللبناني على كافة المستويات في خدمة الجبل والوطن بشكل عام واستقرارهما الامني، والتعاون القائم مع المؤسسات العامة ولا سيما مع مشيخة العقل".

الخريبة
كذلك زار والوفد المرافق امين سر لجنة اصدقاء مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ وجدي ابو حمزة في منزله في بلدة الخريبة الشوف، بحضور رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع ومشايخ من العرفان ومن البلدة، رئيس البلدية نسيم الاشقر، معتمد الحزب التقدمي الاشتراكي وليد الاشقر وفاعليات.

واشاد بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ ابو حمزة لناحية تطوير مؤسستي العرفان التوحيدية ومستشفى عين وزين وتعزيز صمودهما على المستويات التربوية والاجتماعية والصحية لخدمة ابناء الطائفة والوطن عموما".

وقصد ابي المنى بعد ذلك منزل رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع في بقعاتا الشوف، "تقديرا لجهوده في تطوير المؤسسة والحفاظ على نهجها التربوي والانساني والتوحيدي منوهاً برعاية الاستاذ وليد جنبلاط الدائمة للعرفان لتحقيق الغاية من رسالتها"، وذلك بحضور الشيخ ابو حمزة وادارة ومشايخ من المؤسسة.
وشكر الشيخ رافع لسماحته "الزيارة اذ هو من اركان المؤسسة الاساسيين التي انطلقت بهم"، مشيراً الى الدور المهم الذي ساهم به ايضا لوصول المؤسسة الى هذه المرحلة المتقدمة".

 
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