أبو فاعور: "حزب الله" يعمل على إعادة تعويم باسيل لتقديمه لرئاسة الجمهورية

رأى النائب وائل أبو فاعور أنّ "عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان مرتبطة بقرار استراتيجي"، مستبعداً حصول حوار سعودي مع "حزب الله" رغم المحادثات السعوديّة - الإيرانية.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أعرب أبو فاعور عن تمنياته بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن "الاخير يحفظ التوازن الوطني في لبنان"، وأردف: "الرئيس نجيب ميقاتي يمارس دوره في الفترة الحالية".

وأكد أبو فاعور أن "النائب تيمور جنبلاط لن يكون وارثاً فحسب، بل سيكون باعثاً لمسيرة جديدة في الزعامة الجنبلاطية"، وأضاف: "بروح معو لتيمور على سطح القمر".

وعن مسألة تحويل النائب السابق وليد جنبلاط لـ500 مليون دولار إل الخارج، قال أبو فاعور: "إذا وليد جنبلاط حول فلس واحد لبرا الله يلعني إذا بعد بشتغل سياسة بحياتي".

إلى ذلك، لفت أبو فاعور إلى أنّ "العلاقة مع الأمير طلال أرسلان إيجابية"، موضحاً أن التشاور مستمر، وقال: "أتمنى أن تستمر هذه الإيجابية بعد الانتخابات".

مع هذا، فقد رأى أبو فاعور أنه "لا قدرة للبنان على احتمال حزب الله الإقليمي"، مشيراً إلى أنّ "حزب الله يعمل على إعادة تعويم النائب جبران باسيل لتقديمه لرئاسة الجمهورية لأن مصلحته الإستراتيجية تقتضي ذلك".

وأردف: "العونية السياسية الى اندثار والتيار الوطني الحر الى انقسام والكتلة ستنخفض لتصل إلى 12 نائباً فقط. الوضع الشعبي للتيار الوطني الحر تراجع والتيار سيدفع ثمن القانون الإنتخابي ولولا اصوات حزب الله لانتهى التيار الوطني الحر".