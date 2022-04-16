٤ إصابات نتيجة حادث سير على طريق عام الضنية

صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في يوم السبت 16/4/2022 البيان الآتي:

تعرضت امرأة وطفليها إلى حادث صدم من دراجة نارية على طريق عام بلدة بقاعصفرين، مما أدى إلى اصابة ٤ أشخاص بالرأس واليد والقدم وجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم، وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.