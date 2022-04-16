لبنان

حواجز متنقّلة في طرابلس

Lebanon 24
16-04-2022 | 19:24
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تنفذ قوى الامن الداخلي في طرابلس حواجز متنقلة وذلك لحفظ الامن والحد من السرقات والمخالفات.
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