لبنان

دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)

Lebanon 24
16-04-2022 | 23:10
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 16 /4 /2022 وأثناء قيام قوة من الجيش بإحباط عملية تهريب في منطقة حكر جنين-عكار  تعرضت لإطلاق نار من مجهولين من الجانب السوري ومنازل داخل الأراضي اللبنانية، فاضطر العناصر للرد بالمثل على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة المهرب (ع.ع) إصابةً طفيفة حيث نُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.
وعلى الأثر نفّذت قوة من الجيش عملية دهم للمنازل التي أُطلقت النيران منها حيث أوقفت عدة أشخاص يُشتبه بمشاركتهم بإطلاق النار وضبطت بندقية نوع كلاشينكوف وكمية من البضائع المُعدة للتهريب.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.
 
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