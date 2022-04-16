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لبنان
تصاعد النبرة السياسية الانتخابية ومعلومات عن انزعاج اميركي من تشتت المجتمع المدني
Lebanon 24
16-04-2022
|
23:10
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تصاعدت النبرة السياسية رغم تراجع ملحوظ في التحركات السياسية والانتخابية بسبب عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي. وبرز في هذا السياق ما كشفه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس من ان "القوات قررت عدم خوض الانتخابات في دائرة الجنوب الثالثة لا ترشحا ولا اقتراعا انطلاقا من الواقع القائم فيها".
وفي سياق متصل توجه المرشح عن المقعد الدرزي في راشيا البقاع الغربي النائب وائل أبو فاعور "لمن تجمعنا بهم شراكة الانتماء إلى هذا الوطن ولكن تفرقنا عنهم الكثير من القضايا ولبعض أهل الداخل" بقوله ان "الصراع السياسي متاح وتشكيل التحالفات ولكن آن الأوان أن تكفوا عن صنع أحصنة طروادة".
وقالت مصادر في 8 اذار لـ «الديار» امس ان هناك معلومات عن انزعاج السفارة الاميركية من الاجواء الانتخابية قبل موعد الاستحقاق لا سيما في ظل تشتت لوائح جماعات المجتمع المدني وقوى 17 تشرين.
ولاحظت ان السفيرة الاميركية قللت من تصريحاتها حول الاستحقاق الانتخابي في المرحلة الاخيرة وانها تركز وتعوّل على المحور الذي تقوده «القوات اللبنانية» مع قوى وجماعات سياسية اخرى لمواجهة حزب الله، مع ادراكها ان الاغلبية النيابية ستبقى للحزب وحلفائه.
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