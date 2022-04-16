اتصالات لحض المترددين على المشاركة بالانتخاب ودلالات سلبية للغاية في اشكال الصرفند

نشطت الماكينات الانتخابية بعد اكتمال اعلان اللوائح سعيا الى كسب المزيد من الناخبين لا سيما المترددين منهم، حيث تشير الاحصاءات وبصورة عامة الى ان نسبتهم حتى الان تفوق الثلاثين في المئة، عدا عن نسبة غير قليلة من الذين يتجهون الى الامتناع عن التصويت، وفق ما كتبت"الديار".

في المقابل كتبت" النهار": وسط هذه المناخات حصل حادث اكتسب دلالات سلبية للغاية في مناطق نفوذ الثنائي الشيعي اذ قطعت عناصر حزبية الطريق المؤدي إلى مطعم "الوادي" في الصرفند ومنعت المرشحين عن لائحة "معاً للتغيير" المدعومة من الحزب الشيوعي والمستقلين و"حراك صور" من الوصول إلى المطعم حيث كان مقرراً إعلان البرنامج الانتخابي للائحة، وسط مناشدات للجيش اللبناني بالتدخل.

كما تم اطلاق النار باتجاه المشاركين في حفل اطلاق اللائحة وسط توتر شهدته المنطقة. وصدر عن لائحة "معاً للتغيير" بعد منعها في الصرفند بيان اكدت فيه : "اننا فوجئنا بشباب منظّم هاجموا السيارات وأقفلوا الطريق في مكان اقامة الاحتفال بحضور القوى الأمنية للأسف حصل إشكال وتضارب واطلاق نار باتجاهنا من مسدس حربي أهكذا تتجلى حرية التعبير والمنافسة الشريفة؟"

وفيما اشارت وسائل اعلام الى ان مناصري "حركة أمل" كانوا وراء الحادث اصدر المكتب الاعلامي في "أمل" بيانا "نفى فيه أي علاقة للحركة بالحادث ووضعه بعهدة القوى الأمنية".