من "لبنان24"... فصح مجيد  

لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي يهنئ "لبنان 24" متابعيه في لبنان والعالم، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية، وأن يستعيد لبنان عافيته واستقرار، وأن تنكشح الغمامة السوداء عن سمائه، وأن تعود من جديد إلى صفائها.فصح مجيد وكل عام والجميع بخير.