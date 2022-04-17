لبنان

9 جرحى خلال 24 ساعة... هذه حصيلة حوادث السير

Lebanon 24
17-04-2022 | 00:41
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط 9 جرحى في 4 حوادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
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