لبنان

كلاس معايدا بالفصح: أتمنى للبنان القيامة والخلاص

Lebanon 24
17-04-2022 | 01:09
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وجّه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس معايدة بحلول الفصح المجيد.

وقال: "مع فجر عيد القيامة المجيدة، اتمنى للبنان القيامة والخلاص، راجياً ان تكون مواسم الأعياد أزماناً سلامية مليئة بالنِعمِ والبركات، وأن يستعيد وطننا لبنان تألقه وريادته ويعود منارة هداية للقيم الروحية وواحة تفاعل للمحبة ووطن تلاق للثقافات والحضارات". 
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