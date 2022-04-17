"القوات" في مرمى سهام "التيار" 

قرأت مصادر سياسية في تقديم "التيار الوطني الحر" إقتراح قانون معجّل مكرر في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب لضبط الإنفاق الإنتخابي إنما يستهدف "القوات اللبنانية"، بعدما ظهرت قدرات معراب في مجال الإعلام والإعلان الإنتخابيين والقدرة على الوصول إلى وسائل الإعلام، والتي يتردد أنها تجاوزت السقف المسموح به، فيما ترى مصادر "القوات" أن الحملات الإعلانية التي تقوم بها لا تزال تحت السقف المسموح به قانونًا، وأن هذا الأمر تحدّده هيئة الإشراف على الإنتخابات وحدها دون سواها.