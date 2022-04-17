تنبيه مرشح جبيلي الى" تصرفاته الانتخابية"

أبلغت ماكينة إنتخابية رئيسها النائب وجوب تنبيه مرشح اللائحة في قضاء جبيل بضرورة التنبُّه الى طريقة إعطاء المساعدات وخاصةً المادية منها بعدما شاعت الأخبار أنه يقوم بشراء الأصوات بطريقةٍ عشوائية من خلال مفاتيح في القرى والبلدات ليس لديهم خبرة في الشأن الإنتخابي.

وقالت مصدر مطلع أن منافسي هذه اللائحة وثّقوا عددا من الحالات لاستخدامها ، في حال تقديم طعن بالانتخابات لاحقا".