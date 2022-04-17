لبنان

تنبيه مرشح جبيلي الى" تصرفاته الانتخابية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-04-2022 | 01:45
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أبلغت ماكينة إنتخابية رئيسها النائب وجوب تنبيه مرشح اللائحة في قضاء جبيل بضرورة التنبُّه الى طريقة إعطاء المساعدات وخاصةً المادية منها بعدما شاعت الأخبار أنه يقوم بشراء الأصوات بطريقةٍ عشوائية من خلال مفاتيح في القرى والبلدات ليس لديهم خبرة في الشأن الإنتخابي.
وقالت مصدر مطلع أن منافسي هذه اللائحة وثّقوا عددا من الحالات  لاستخدامها ، في حال تقديم  طعن بالانتخابات لاحقا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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