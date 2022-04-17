لبنان

مرجعية تطلب تقارير انتخابية دورية عن هاتين المنطقتين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-04-2022 | 02:15
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إستدعت مرجعية سياسية عليا رئيس جهاز أمني مقرّب منها وطلبت منه تقارير دورية وأسبوعية عن الوضعية الإنتخابية في قضائي  المتن  والبترون، وذلك لإهتمام هذه المرجعية بمرشحَين ومعاركهما ، طالباً الى المرجعية الأمنية إتخاذ كل الخطوات التي تحسن الأرضية لهما.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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