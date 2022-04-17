مرجعية تطلب تقارير انتخابية دورية عن هاتين المنطقتين

إستدعت مرجعية سياسية عليا رئيس جهاز أمني مقرّب منها وطلبت منه تقارير دورية وأسبوعية عن الوضعية الإنتخابية في قضائي المتن والبترون، وذلك لإهتمام هذه المرجعية بمرشحَين ومعاركهما ، طالباً الى المرجعية الأمنية إتخاذ كل الخطوات التي تحسن الأرضية لهما.