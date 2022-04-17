لبنان

مرشح يطلب الصوت التفضيلي لصديقته

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-04-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-943036-637857810028985794.jpg
Doc-P-943036-637857810028985794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظ عدد من الناخبين المسجلين في دائرة بيروت الأولى ان مرشحاً إلتحق بعد مفاوضات طويلة بلائحة وأدخل معه مرشحة عن مقعدٍ معين ، يقوم اليوم بالإتصال شخصياً بالناخبين طالبا منح الصوت التفضيلي لصديقته المرشحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لائحة تُبلغ مرشحيها أمراً مهماً
lebanon 24
17/04/2022 13:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح يريد" الانتقام"
lebanon 24
17/04/2022 13:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تنبيه مرشح جبيلي الى" تصرفاته الانتخابية"
lebanon 24
17/04/2022 13:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار واقفال للطرقات... عناصر حزبية في الجنوب تتعرض لمرشحي "معاً للتغيير" (فيديو)
lebanon 24
17/04/2022 13:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

مرشح

بيروت الاولى

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-04-17
05:45 | 2022-04-17
05:15 | 2022-04-17
05:00 | 2022-04-17
04:58 | 2022-04-17
04:30 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website