مرشح يطلب الصوت التفضيلي لصديقته

لاحظ عدد من الناخبين المسجلين في دائرة بيروت الأولى ان مرشحاً إلتحق بعد مفاوضات طويلة بلائحة وأدخل معه مرشحة عن مقعدٍ معين ، يقوم اليوم بالإتصال شخصياً بالناخبين طالبا منح الصوت التفضيلي لصديقته المرشحة.