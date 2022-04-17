مرشح يريد" الانتقام"

سُرّب عن احدى الشخصيات السياسية في جلساته الضيقة أنّ معركته الانتخابية مع خصمه في الدائرة الواحدة ليست مجرّد تنافس سياسي انتخابي، وانما هو متمسك بالفوز وكسر خصمه بدافع الانتقام من مرحلة سابقة سعى خصمه خلالها لتوريطه في معركة شهيرة بهدف ضربه في منطقته.