لبنان

"اقتراع المغتربين" في المصرف المركزي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-04-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-943053-637857839109149103.jpg
Doc-P-943053-637857839109149103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة ، وخاصةً على صعيد إقتراع المغتربين ، عُلم أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان  بتفريغ الطابق الأول تحت الأرض من مبنى المصرف وتجهيزه إستعداداً لتخزين صناديق إقتراع الإغتراب البالغ عددها حوالى ٦٠٠ صندوق فيه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-04-17
05:45 | 2022-04-17
05:15 | 2022-04-17
05:00 | 2022-04-17
04:58 | 2022-04-17
04:30 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website