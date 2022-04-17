"اقتراع المغتربين" في المصرف المركزي

في إطار التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة ، وخاصةً على صعيد إقتراع المغتربين ، عُلم أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان بتفريغ الطابق الأول تحت الأرض من مبنى المصرف وتجهيزه إستعداداً لتخزين صناديق إقتراع الإغتراب البالغ عددها حوالى ٦٠٠ صندوق فيه.