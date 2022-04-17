شوكولا "غطّ وطار" في المطار.. حركة تثير التساؤلات فما القصّة؟

فوجئت سيدة لبنانية كانت برفقة أولادها الثلاثة في إحدى قاعات الإنتظار في مطار رفيق الحريري الدولي، قبل إقلاع الطائرة التي ستقلّها مع عائلتها الى المملكة العربية السعودية، لتمضية إجازة الأعياد مع زوجها الطبيب المقيم في الرياض، بشخص يقوم بتوزيع بيض شوكولا "كيندر" على الأولاد الموجودين في القاعة ومن ضمنهم أولادها.حدث هذا يوم الخميس الفائت أي قبل يوم واحد من صدور كتاب عن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، موجّه عبر مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة، الى وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، يتعلّق بسحب بضاعة شركة فيريرو العملاقة للصناعات الغذائية ومنها شوكولا "كيندر"من الأسواق اللبنانية " لوجود ثغرات داخلية" في التصنيع.وطلب الأبيض من زميله سلام "الإيعاز لمن يلزم سحب هذا المنتج بأقصى سرعة ممكنة حفاظاً على الصحة العامة"، علماً أن الشركة الإيطالية عمدت الى سحب منتجات شوكولا كيندر من الأسواق العالمية مطلع نيسان الجاري، بعد تسجيل عشرات الإصابات بالسالمونيلا، وهي باكتيريا تتسبّب بالصداع والحمى والقيء والغثيان والإسهال وتشجنات البطن.الكيندر الضار "غطّ وطار " في المطار، فمن فعل ذلك ولماذا كرم ضيافة " شوكولا مشتبه بها؟