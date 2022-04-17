لبنان

عون: نحن اليوم في حالة صعبة جداً وأنا أعيشها مثلكم وما أصابكم أصابني

Lebanon 24
17-04-2022 | 02:48
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وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الصرح البطريركي في بكركي، لتهنئة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيد الفصح، والمشاركة بالقداس الاحتفالي.
 
وبعد التهاني والصور التذكارية، عقدت خلوة بينهما في المكتب الخاص للبطريرك الراعي.
 
وأمل عون "قيامة لبنان مع هذا العيد لأنّنا نعيش اليوم مأساة صعبة تراكمت فيها المشاكل ونحن اليوم في حالة صعبة جداً وأنا أعيشها مثلكم وما أصابكم أصابني".
 
وقال: "نطمئن اللبنانيين أنّ الإنتخابات النيابيّة حاصلة وكلّ التحضيرات جاهزة "ولا سمح الله ما يصير شي" ووصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على أمل أن يؤثّر إيجاباً على الوضع في لبنان".
 
وأضاف عون: "زيارة البابا فرنسيس تحمل أملاً للبنان، ونحن اليوم نعيش على رجاء القيامة ولن نيأس ونحن على قيد الحياة".
 
ورداً على سؤال عمّن يُعرقل القضاء، أجاب عون: "هو نفسه مَن عطّل مجلس الوزراء "وإنتو بتعرفوا مين".
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