درويش: عسى ان تكون الأعياد دائما فسحة أمل وتلاقي ومحبة

كتب النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر":

"طرابلس مدينة بنيت على المحبة والتنوع. حملنا المسؤولية لنعبّر عن هذه القيم ولنحافظ على وحدة مدينتنا واستقرارهاعسى ان تكون الأعياد دائما فسحة أمل وتلاقي ومحبة بما تحمله من معاني ويعم الأمان على اللبنانيينفصح مجيد لكل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي".