لبنان

درويش: عسى ان تكون الأعياد دائما فسحة أمل وتلاقي ومحبة

Lebanon 24
17-04-2022 | 03:29
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كتب النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر":
 
"طرابلس مدينة بنيت على المحبة والتنوع. حملنا المسؤولية لنعبّر عن هذه القيم ولنحافظ على وحدة مدينتنا واستقرارها
عسى ان تكون الأعياد دائما فسحة أمل وتلاقي ومحبة بما تحمله من معاني ويعم الأمان على اللبنانيين
فصح مجيد لكل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي".
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