لبنان

الحرارة تنخفض بشكل كبير في هذا التاريخ... فهل تعود الأمطار؟

Lebanon 24
17-04-2022 | 03:54
A-
A+
Doc-P-943092-637857901941743060.jpg
Doc-P-943092-637857901941743060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤثر طقس ربيعي مستقر جاف وحار على لبنان اليوم وغدًا مع إرتفاع بدرجات الحرارة وأجواء مغبرة نتيجة تدفق كتل حارة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق إفريقيا لتنحسر يوم الثلاثاء مع عودة الإنخفاض بدرجات الحرارة.

وفي التفاصيل:
 
الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٦ و٢٩، بقاعًا بين ٨ و٢٩ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٣ و٢٥ درجة 
٢- الجو: مشمس مع سحب عالية خفيفة وغبار خفيف في الجو تزداد ليلًا
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س ثم شرقية وتنشط ليلًا
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠ - ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الإثنين: الطقس مستقر، حار، مغبر وغائم بسحب عالية ومتوسطة، الحرارة ترتفع بشكل كبير تتراوح بين ٢٠ و٣٣ (خاصة جنوبًا) ساحلًا، بين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية قوية سرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س

الثلاثاء: الطقس مستقر معتدل وغائم جزئيًا، يتشكل ضباب على الجبال مع إحتمال رذاذ محلي ليلًا والحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٤ و٢٤ ساحلًا، بين ٨ و٢٣ بقاعًا وبين ٩ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
المصدر: ال بي سي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:20 | 2022-04-17
12:43 | 2022-04-17
12:20 | 2022-04-17
12:09 | 2022-04-17
12:04 | 2022-04-17
11:16 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website