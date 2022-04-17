الحرارة تنخفض بشكل كبير في هذا التاريخ... فهل تعود الأمطار؟

يؤثر طقس ربيعي مستقر جاف وحار على لبنان اليوم وغدًا مع إرتفاع بدرجات الحرارة وأجواء مغبرة نتيجة تدفق كتل حارة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق إفريقيا لتنحسر يوم الثلاثاء مع عودة الإنخفاض بدرجات الحرارة.وفي التفاصيل:الأحد:١- الحرارة ساحلًا بين ١٦ و٢٩، بقاعًا بين ٨ و٢٩ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٣ و٢٥ درجة٢- الجو: مشمس مع سحب عالية خفيفة وغبار خفيف في الجو تزداد ليلًا٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س ثم شرقية وتنشط ليلًا٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠ - ٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجةالإثنين: الطقس مستقر، حار، مغبر وغائم بسحب عالية ومتوسطة، الحرارة ترتفع بشكل كبير تتراوح بين ٢٠ و٣٣ (خاصة جنوبًا) ساحلًا، بين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية قوية سرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/سالثلاثاء: الطقس مستقر معتدل وغائم جزئيًا، يتشكل ضباب على الجبال مع إحتمال رذاذ محلي ليلًا والحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٤ و٢٤ ساحلًا، بين ٨ و٢٣ بقاعًا وبين ٩ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س