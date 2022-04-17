لبنان

السنيورة مهنئا بالفصح: على أمل قيامة لبنان من عثرته

Lebanon 24
17-04-2022 | 04:21
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عايد الرئيس فؤاد السنيورة اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، بعيد الفصح "على أمل قيامة لبنان من عثرته الراهنة بسواعد بنيه وكل أطيافه".
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