السنيورة مهنئا بالفصح: على أمل قيامة لبنان من عثرته

عايد الرئيس فؤاد السنيورة اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، بعيد الفصح "على أمل قيامة لبنان من عثرته الراهنة بسواعد بنيه وكل أطيافه".