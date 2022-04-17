هل ينكفئ "التيار" بعد الانتخابات؟

سيستعيد التيار شرعيته النيابية حتى لو اظهرت النتائج تراجعه الشعبي، اذ لن يكون انتهاء "التيار "سياسيا امرا واردا اقله في المدى المنظور وهذا ما سيضع قيادة "التيار" امام احتمالين، الاول هو الاستمرار بالنهج السياسي السابق، اي العمل على التمسك بالسلطة والحضور الشامل فيها، لا بل السعي مجددا لخوض معركة رئاسة الجمهورية، اما الاحتمال الثاني فهو الانكفاء النسبي لاعادة ترميم الواقع الشعبي.في الحالة الاولى سيكون "التيار" امام تكرار لتجربة سابقة وامام مرحلة جديدة من الاشتباكات السياسية الكبيرة ستشمل قوى سياسية واقليمية، خصوصا في ظل التوجه التسووي العام في الاقليم والذي سيشمل لبنان بغض النظر عن التوقيت ، وعليه لن يكون لدى "التيار" هامش كبير للتعطيل او للمعارك السياسية بغطاء اقليمي.اما في الحالة الثانية فستعني اخذ "التيار" لخطوات جريئة نسبيا في السياسة تترجم تراجعا خطوات الى الوراء بغية عدم الاستمرار في حمل وزر الانهيار الحاصل والتسليم بضرورة وصول رئيس جديد لا تصبغه الطبعة العونية.لدى بعض قياديي "التيار" قناعة بأن الانكفاء السياسي ضرورة جدية من اجل اعادة ترتيب البيت الداخلي والواقع الشعبي من دون ان يعني ذلك القيام بخطوات مماثلة لخطوة تعليق العمل السياسي المستقبلة، بل على العكس من ذلك يجب ان يكون الانكفاء مترافقا مع دور يلعبه "التيار" في الحياة السياسية بأسلوب ايجابي..تعتبر مصادر مطلعة ان افضل سيناريو ل"التيار" هو الذهاب نحو تسوية رئاسية مبكرة يكون هو جزء منها، وراعيها، بمعنى اخر ان يكون "التيار" احد صانعي الرئيس المقبل ومتحالفا معه، الامر الذي يبيقيه قريبا من السلطة والادارة من دون ان يكون عرضة للاتهامات وللتصويب السياسي.