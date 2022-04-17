إشكال وإطلاق نار... هذا ما حصل فجر اليوم عند مدخل مخيّم البداوي

وقع فجر اليوم إشكال، تطوّر إلى اطلاق رصاص بين عدد من الشبان عند مدخل مخيم البداوي.



وقد ادى اطلاق النار الى اصابة احد الاشخاص من الجنسية الفلسطينية برجله ما استدعى نقله للمستوصف.



وقد تم لاحقاً تسليم مطلق النار والبندقية الى مخابرات الجيش من قبل الجهات الامنية الفلسطينية.