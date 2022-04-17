لبنان

طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-04-2022 | 05:15
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اعتبرت مصادر سياسيّة أن حزب "القوات اللبنانية" أراد الدخول بمعركة سياسيّة مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعدما أعلن النائب جورج عدوان قبل يومين، رفض "القوات" انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى أنّ "هذا الكلام سيؤثر على الكثير من المعطيات الانتخابية، خصوصاً في دوائر تعتبرُ مفصليّة بالنسبة لحلفاء "القوات" الذين قد يحتاجون لأصوات "حركة أمل" كرافعة ودعم".
أما على صعيد "التيار الوطني الحر"، فتقول مصادره إنه "من السابق لأوانه البحث بموضوع انتخاب رئيس لمجلس النواب"، وأضافت: "كل شي بوقتو حلو، وبرّي قيمة وطنية بغض النظر عن الاختلافات والخلافات". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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