لائحة تُبلغ مرشحيها أمراً مهماً

عُلم أن لائحة سياسيّة بارزة في جبل لبنان أبلغت مرشحيها بأنها ستتكفل بمصاريف النقليات والمحروقات خلال يوم الانتخابات.

كذلك، تبين أن اللائحة تكفلت أيضاً بالحملة الإعلامية والإعلانية لمُرشحين ينتمون إلى حزب أساسيّ ضمن اللائحة نفسها. مع هذا، فإن ما بدا أيضاً هو أنّ ذلك الحزب أصرّ على أن يتم التعامل مع المرشح المستقل ضمن اللائحة مثلما تم التعامل مع مرشحِيه الحزبيين وتحديداً بالحملة الإعلانية.