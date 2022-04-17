سويف في قداس الفصح: نصلي ليدرك المواطن أهمية مسؤوليته في صنع لبنان متجدد

احتفل رئيس أساقفة أبرشة طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف بقداس منتصف الليل لمناسبة عيد القيامة في كنيسة مار ميخائيل في طرابلس.بعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "القيامة هي الحدث المؤسس لكون جديد وإنسانية جديدة، عتقت من عبودية الموت ونالت نعمة الحياة الأبدية. نحن، كنيسة مقدسة ورسولية نشهد للقائم من بين الأموات، والكنيسة هي واحدة وهي أيضا جامعة أي منتشرة في العالم كله وفق الثقافات المتنوعة. والكنيسة جرحت في مسيرة التاريخ من جراء انقسامات طالتها. فشهادة القيامة تكون فاعلة في العالم بقدر ما نسعى للوحدة في المحبة ونعمل معا في راعوية مشتركة تأتي بثمار روحية واجتماعية أفضل في قلب الجماعة المؤمنة. تشهد الكنيسة للقيامة بقدر ما تنفتح على جميع الناس في مختلف ثقافاتهم وأديانهم إنطلاقا من الأخوة الإنسانية والقضايا الإجتماعية المشتركة التي توحد ذوي الإرادات الصالحة في الدفاع عن حقوق الإنسان وصون الكرامة البشرية".وختم: "لبناننا اليوم يتوق الى القيامة روحيا وإنسانيا ووطنيا. فكفى عبثا بشعبه، كفى عذابا للمواطنين وتجريدهم من حقوقهم الحياتية الأساسية وسرقة جنى عمرهم، وكفى نهج سياسة اللامبالاة. لبناننا يحتاج الى يوم جديد. نصلي لأجل قيامة لبنان وتجديده، ومن أجل الوعي لدى المواطنين حتى يأخذوا العبر ويدركوا أهمية مسؤوليتهم في صنع لبنان متجدد، فيسيروا معا نحو الإستقرار، فالسلطة هي خدمة الخير العام وليست إستغلالا وتسلطا لأجل المنفعة الشخصية والمصالح الضيقة. نصلي كي ينهض لبنان من هذا القبر المظلم ويتحرر من الفساد الذي قتل طموح الشباب وهجر الأدمغة والكفاءات".