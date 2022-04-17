رياح خماسينية حارّة تسيطر على لبنان... وتحذير من هذا الامر!

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أنّ "لبنان يتأثر اليوم الأحد برياح خماسينية مغبرة، حارة وجافة مصدرها شمال أفريقيا مع درجات حرارة تتخطى معدلاتها ما بين (4 الى 9 درجات) مع أجواء سديمية واشتداد في سرعة الرياح ليل الأحد الى ما يقارب 60 كلم/س، وصباح الاثنين إلى يقارب 75 كلم/س". ( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و24 درجة)ملاحظة: تحذير من اندلاع الحرائق و وجود الغبار في الأجواء وسرعة ذوبان الثلوج ليومي الأحد والاثنين نتيجة الرياح الخماسينيةالطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بدء تأثير الرياح الخماسينية الجافة المحمّلة بالغبار، والتي تؤدي إلى سوء في الرؤية وارتفاع ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ5 درجات، ومترافقة بانخفاض ملموس بنسبة الرطوبة. تشتد سرعة الرياح مساءً لتقارب 65 كلم/سالإثنين: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع أجواء سديمية وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة نتيجة هيمنة الرياح الخماسينة بحيث تكون الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ9 درجات كما تشتد الرياح في فترة قبل الظهر للتجاوز الـ75 كلم/س خاصة جنوب البلاد، لذا نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيةالثلثاء: غائم جزئيّاً واحتمال ظهور بعض الغبار في الأجواء خلال الفترة الصباحية، كما نلحظ انخفاض ملموس وحاد بدرجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الموسمية، واحتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة في الفترة المسائية خاصة شمال البلادالرياح السطحية: شماليّة إلى شماليّة شرقية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كلم/سالانقشاع: جيّد الى متوسّط أحياناًالرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %حال البحر: مائجحرارة سطح الماء: 19°مالضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق