الجيش يداهم في بعلبك بعد خطف منتج شركة "الصباح".. وهل خُطف الممثل احمد السعدني ايصا؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه وفي إطار متابعة عملية خطف المواطن صادق روللي، المحاسب في شركة "الصباح للانتاج الفني" في بعلبك مساء امس، داهمت اليوم قوة من الجيش حي الشراونة و"ثكنة غورو" في مدينة بعلبك.

ومساء امس، أقدم مسلحون على أوتوستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على صدم سيارة كانت تقل فريق عمل مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير أحداثه في لبنان، وقاموا بخطف المحاسب في شركة الصباح.

من جهة ثانية، يتم التداول بمعلومات أنّ الخطف طال ايضاً الممثل المصري احمد السعدني الذي يشارك في بطولة العمل، ولكنّ مصادر امنية أكدت أنّ ما يتم تداوله عار من الصحة.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل في بيان رسميا حول حقيقة خطف السعدني قائلة: "بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان، أن السعدني بخير، والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني".