شيخ العقل زار بريح والعرفان والمؤسسة الصحية: متمسكون بشراكتنا وثوابتنا مهما واجهتنا التحديات

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية في عين وزين، على رأس وفد من المشايخ واعضاء في المجلس المذهبي، وكان في استقباله وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القاضي عباس الحلبي وأعضاء من المجلس.الحلبيوكانت كلمة للوزير الحلبي رحب في مستهلها "بسماحته في المؤسسة التي شكلت على مدى 30 سنة الماضية ولا تزال القاعدة الأساسية للخدمات الطبية المقدمة لأبناء منطقة الجبل ومناطق الجوار، دون أي تفرقة مناطقية أو اجتماعية أو طائفية. وقد عملت منذ تأسيسها على تقديم العناية اللازمة لمن هم بحاجة، لا سيما خلال تفشي جارحة كورونا". متوجها بالشكر من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "الذي كان ولا يزال الحاضن والمساهم في إنجاح مسيرة المؤسسة".وتناول الحلبي موضوع التبرعات الواردة إلى المؤسسة "التي استلمتها وتعاملت معها بشفافية مطلقة، وفق القواعد المحاسبية والحكومة وكلها خضعت للتدقيق الداخلي والخارجي"، متوجها "بالشكر الى جميع الذين تبرعوا وساعدوا كي يستطيع الفريق الطبي والتمريضي والتقني والإداري القيام بمهامه على أكمل وجه، لا سيما في الفترة الصعبة"، مؤكدا أن "المؤسسة التي أنشأها سماحة الشيخ المرحوم الشيخ محمد أبو شقرا تتبع كافة قواعد الشفافية"، متمنيا لشيخ العقل "النجاح والتوفيق في مهامه، كي يستطيع بحكمته ودرايته توحيد الكلمة ومتابعة القضايا المختلفة".شيخ العقلوألقى شيخ العقل كلمة بالمناسبة شدد فيها على "أهمية الدور الذي لعبته المؤسسة على مدى السنوات الماضية بشكل عام، وخلال جائحة كورونا بشكل خاص سواء في منطقتنا أو في المناطق المجاورة"، مستذكرا "الجهود التي بذلها سماحة شيخ العقل المرحوم الشيخ محمد أبو شقرا لإنشاء المؤسسة ومؤسسات أخرى بالتعاون مع الخيرين آنذاك بهدف التخفيف عن أهلنا، فكان رجل المؤسسات"، موضحا أنه "سيكمل المسيرة في الاهتمام بشؤون الطائفة والمؤسسات شاكرا ثقة المجلس المذهبي والمشايخ الأفاضل والخيرين، بالرغم من صعوبة المرحلة التي قد تؤخر الإقدام على القيام بمشاريع جديدة".ونوه بالمستشفى التي كانت "مثالا أعلى لما يمكن القيام به، بإنجازاتها الواسعة على امتداد الجبل والوطن، فاستحقت التقدير والاحترام، لأن ما قدمته كان كبيرا وعلى مستوى التحديات. أما الحملات التي تتعرض لها المؤسسة فهي مسيئة خاصة أنها موجهة إلى مؤسسة رائدة تلبي احتياجات المنطقة وتستأهل كل الدعم، وتعمل بوحي من الضمير وبرؤية واضحة وبارادة صلبة".العرفانوكان شيخ العقل زار والوفد المرافق مؤسسة العرفان التوحيدية في السمقانية، حيث استقبله رئيسها الشيخ نزيه رافع والهيئتان الادارية والوظيفية في المدارس ومركز العرفان الطبي، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، وامين سر لجنة اصدقاء المؤسسة الشيخ وجدي ابو حمزة.شيخ العقلوألقى الشيخ أبي المنى كلمة قال فيها: "أما ما تفضلتم به حيال الاستحقاق الوطني المقبل فهو ما نؤكده معكم بواجب المشاركة الكثيفة في الانتخابات باعتبارها واجبا دستوريا وحقا لكل مواطن في التعبير عن رأيه وقراره، ومن المؤسف تخلي الانسان عن واجبه خصوصا في هكذا حال، خصوصا عندما يتعلق الامر بوجودنا وحضورنا على المستوى الوطني العام، حيث لم تعتد طائفتنا المعروفية الكريمة الانكفاء، بل شكلت صمودا دائما في مواجهة التحديات، وهي متحصنة بقيادة المختارة الواعية والمدركة لحجم تلك التحديات، ومن طبيعة اهل الوفاء ان يكونوا دائما اوفياء".بريحبعد ذلك زار شيخ العقل والوفد المرافق من المشايخ بلدة بريح الشوف حيث قصد اولا خلواتها الدينية وكان في استقباله مشايخ البلدة وعدد من المشايخ والفاعليات الروحية من قرى الجوار والمنطقة، واختتمت الزيارة بلقاء موسع وعام في دار البلدة بمشاركة كاهن الرعية المارونية الاب ايلي كيوان، وفاعليات البلدة ومجلسيها البلدي والاختياري والمؤسسات.