لبنان

النبطية تحتفل بالفصح

Lebanon 24
17-04-2022 | 07:35
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عمت قداديس عيد الفصح مدينة النبطية والبلدات المجاورة، وركزت العظات على المحبة والعيش المشترك. ففي كنيسة السيدة في مدينة النبطية، أمل خوري الرعية الاب كامل إيليا في العظة أن يقوم لبنان من الأزمات والنكبات.
 
وفي كنيسة سيدة النجاة العجائبية في الكفور، شدد خوري الرعية الاب يوسف سمعان في العظة على معاني القيامة والعيد، وتمنى أن يعود لبنان معافى من الآلام.
 
وزار وفد من جمعية "المبرات الخيرية" برئاسة الشيخ علي غندور مهنئا بالعيد، دير مار انطونيوس وعددا من الكنائس ، متمنيا أن يعود العيد على اللبنانيين وقد قام لبنان من أزماته.
المصدر: الوكالة الوطنية
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