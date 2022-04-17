لبنان

اطلاق نار كثيف على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا..ما القصة؟

Lebanon 24
17-04-2022 | 07:35
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سمع إطلاق نار كثيف عند ساعات الفجر الأولى في خراج بلدة الهيشة اللبنانية عند الحدود الشمالية في منطقة وادي خالد وبلدة بعيون السورية، ليتبين لاحقاً عن اشتباك بين وحدات من الجيش اللبناني ومهربين في المحلة المذكورة،بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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الحدود الشمالية

وادي خالد

وبلدة بعيون

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