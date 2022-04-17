لبنان

وزير الزراعة: نسعى لاقتصاد منتج ولن نقبل بأن يزرع غيرنا ونأكل نحن

Lebanon 24
17-04-2022 | 08:20
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 قدمت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" مجموعة من التجهيزات الزراعية لمصلحة الزراعة في بعلبك، برعاية وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وحضور رئيس المصلحة الدكتور محمود عبدالله.
 
واعتبر الوزير الحاج حسن أن "التشبيك بين القطاعين العام والخاص جيد، ونحن نعمل لتفعيله باستمرار، وفي ظل الواقع الحالي ولكي نتمكن من تجاوز الأزمة، نحن بحاجة الى دائرة متكاملة في هذا القطاع للوصول إلى اقتصاد منتج. وندعو المؤسسات الدولية ليكون القطاع الزراعي على رأس سلم أولوياته، فالأمن الغذائي أساس في حماية المجتمع والناس".
 
وأضاف: "بحاجة الى دائرة متكاملة في هذا القطاع للوصول الى اقتصاد منتج، ومن أولويات المرحلة الحالية توفير ما يحتاجه المهندس الزراعي والطبيب البيطري ليكون متواجدا وفعالا بين المزارعين، وهذه الهبة التي قدمتها الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لم نشهدها منذ سنوات، وبالتأكيد هذه الخطوات ستستمر لأنني مؤمن بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية. ونعد المزارعين بقطاع واعد، ولن نقبل أن يزرع غيرنا ونأكل نحن".
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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